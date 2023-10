So geht es Sandra Bullock knapp drei Monate nach Bryans Tod

-Star soll sich ganz rührend um seinen Lebensgefährten gekümmert haben, während er gegen die Krankheit kämpfte. Sein Tod soll Sandra den Boden unter den Füßen weggerissen haben.und ihre Tochter Laila durch Los Angeles. Die 59-Jährige zeigte sich in einem lässigen Look aus einem braunen Mantel, einer lockeren Hose sowie weißen Turnschuhen.

Und augenscheinlich genoss der Hollywoodstar den Stadtbummel mit seinem Sprössling, wie zudem ein Video zeigt.

Weiterlesen:

promiflash »

Kleve: Vater (29) in U-Haft – Baby (5 Monate) stirbt an SchütteltraumaOhne Lebenszeichen brachten Eltern vor mehr als einer Woche ihr Baby (5 Monate) ins Krankenhaus. Am Montag starb die Kleine. Schütteltrauma! Weiterlesen ⮕

Harter Schlag für Newcastle: Tonali für zehn Monate gesperrtIm Zuge des Wettskandals im italienischen Fußball ist mit Sandro Tonali der nächste prominente Spieler gesperrt worden. Auch die EM 2024 ist für ihn gelaufen. Weiterlesen ⮕

Fußballer Sandro Tonali zehn Monate gesperrtGegen den in einen Wettskandal verwickelten Profi Sandro Tonali von Newcastle United ist eine zehnmonatige Sperre verhängt worden. Weiterlesen ⮕

Mutter sucht sieben Monate nach ihrem Sohn - Polizeibeamter hat ihn überfahrenJackson. Es ist ein Fall, der viele Menschen in den USA erschüttert. Seit dem 5. März 2023 ist ein 37-Jähriger in Jackson im Bundesstaat Mississippi verschwunden. Seine Mutter wendet sich an die Polizei, fragt Nachbarn... Weiterlesen ⮕

Wettskandal: Italienischer Verband sperrt Sandro Tonali für zehn Monate​Im Zuge des italienischen Wettskandals wurde Nationalspieler Sandro Tonali vom englischen Klub Newcastle United nun vom italienischen Fußballverband mit einer Spielsperre bestraft. Zudem erhielt er weitere Auflagen. Weiterlesen ⮕

Newcastle Uniteds Sandro Tonali wird zehn Monate gesperrtDer in einen Wettskandal verwickelte Newcastle-United-Star Sandro Tonali ist vom italienischen Fußballverband FIGC für zehn Monate gesperrt worden. Weiterlesen ⮕