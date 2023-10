Henrik Kristoffersen versteht Rücktritt von Lucas Braathen - Slalom-Star sagt: 'Hatte die gleichen Gedanken'

Der Rücktritt von Lucas Braathen vor dem Saisonauftakt in Sölden hat Schockwellen durch den Alpin-Zirkus geschickt. Das sofortige Karriereende des 23-Jährigen hat auch die eigenen Teamkollegen schockiert, wie Henrik Kristoffersen bestätigte. Der Slalom-Weltmeister bekannte im Gespräch mit "NRK" allerdings auch, dass er selbst bereits mit den gleichen Gedanken gespielt hat.

Kristoffersen weiß schließlich, was es bedeutet, mit dem norwegischen Ski-Verband (NSF) im Clinch zu liegen. "Ich habe Ähnliches erlebt und es gibt keinen Zweifel, dass dich das Geld kostet. Ich hatte manchmal die gleichen Gedanken. Also kann ich seine Entscheidung verstehen", sagte Kristoffersen.Seit Jahren schwelt in Norwegen zwischen Sportlern und Verband ein Streit über die Vermarktung der Athleten, die nach deren Meinung zu stark vom NSF vorgeben und beeinflusst wird.

Für Kristoffersen besteht nach wie vor eine Diskrepanz im norwegischen Sport zwischen dem, was die Athleten abliefern, und dem, was sie am Ende dafür erhalten. Es müsse auch im Verband mehr Einsicht über das "Geben und Nehmen" herrschen, sagte er in Sölden. "Das Resultat sehen wir ja jetzt", fügte er an.Seit 2019 arbeitet der Technikspezialist mit eigenen Trainern außerhalb der Nationalmannschaft, nachdem er zuvor sogar gegen den NSF vor Gericht gezogen war, weil der Verband ihm untersagt hatte, mit einem Red-Bull-Helm an den Start zu gehen. headtopics.com

Verbliebene Athleten um Aleksander Aamodt Kilde legten derweil vergangenen Sommer anwaltlich Beschwerde beim Kontrollgremium des NSF ein. "Für den NSF ist es offensichtlich schwierig zu akzeptieren, dass er zusammen mit den Sportlern vereinbaren muss, wie viel von den Vermarktungsrechten der Athleten der Verband an die Sponsoren verkaufen kann", sagte Anwalt Pal Kleven damals der "VG".Ein zugesicherte Entgegenkommen des Verbandes sah Kleven nicht. "Der Verband hat die Vereinbarung an die Athleten geschickt, mit der Aufforderung, sie zu unterschreiben. Das ist ein Diktat.

