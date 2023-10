Noch kein Vertrag, aber: Alpine 'sehr happy' mit Mick Schumacher

Mick Schumacher hat bei seinem WEC-Test für Alpine einen guten Eindruck hinterlassen - Bruno Famin kann sich eine Zusammenarbeit 2024 vorstellenmit extrem hoher Wahrscheinlichkeit auch 2024 kein Stammcockpit in der Formel 1 bekommen wird, zeichnet sich bereits seit einiger Zeit ein Wechsel des Deutschen zu Alpine in die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) ab.. Im Rahmen des Formel-1-Wochenendes in Mexiko erklärt Bruno Famin:"Mick hat das Auto vor acht Tagen in Jerez getestet.

Famin ist nicht nur Teamchef des Alpine-Formel-1-Rennstalls, er ist als Vizepräsident von Alpine Motorsport auch für das WEC-Programm verantwortlich. Er verrät, man sei beim Jerez-Test zufrieden damit gewesen,"wie mit dem Team gearbeitet hat."

"Ich denke, er war auch happy. Das bedeutet, dass wir darüber sprechen können, nächstes Jahr zusammen etwas zu machen", so Famin. Allerdings: Einen Vertrag mit Schumacher gebe es aktuell noch nicht.im Rahmen des Formel-1-Rennens in Austin:"Wenn wir dann hier wegreisen, dann schauen wir uns nochmal alles an und hoffentlich haben wir dann ein paar Optionen." headtopics.com

Beim Alpine A424_Beta handelt es sich um ein komplett neues LMDh-Auto, das in der WEC-Saison 2024 erstmals an den Start gehen soll. Das Debüt des Boliden wird gleichzeitig die Rückkehr von Alpine in die höchste Klasse im Langstreckensport sein.Ein unbeschriebenes Blatt sind die Franzosen allerdings keinesfalls: 1978 konnte Alpine mit dem A442 bereits einmal die legendären 24 Stunden von Le Mans gewinnen, bei denen 2024 dann auch Mick Schumacher an den Start gehen könnte.

Bei Alpine scheint man jedenfalls keinesfalls abgeneigt zu sein, dem 24-Jährigen eine Chance zu geben. Schumacher würde 2024 andernfalls bereits die zweite rennfreie Saison in Folge drohen.Ferrari macht Ferrari-Sachen + die letzten großen Updates der F1 2023 headtopics.com

