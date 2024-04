Schockmoment in der Serie A: Evan N'Dicka bricht ohne Gegnereinwirkung zusammen

Der frühere Eintracht-Profi Evan N’Dicka ist bei einem Spiel seines neuen Clubs AS Rom ohne Gegnereinwirkung zusammengesackt. Das Spiel wurde abgebrochen, Stunden später gab es gute Nachrichten. Schockmoment in der Serie A : Der ehemalige Frankfurter Evan N'Dicka ist am Sonntagabend bei der Partie zwischen der AS Rom und Udinese Calcio ohne gegnerische Einwirkung zusammengebrochen. Wie auf TV-Bildern zu sehen ist, sackte der 24-Jährige in der 71.

'Forza Evan, wir sind alle bei dir', twitterte die Roma. Später am Abend veröffentlichte der Club ein Foto von N'Dicka aus dem Krankenbett und gab erste Entwarnung. 'Even fühlt sich besser und ist guter Dinge', hieß es. An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

Evan N'dicka AS Rom Eintracht Frankfurt Zusammenbruch Serie A

