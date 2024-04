Rekord-Dividenden für Aktionäre von Dax-Konzernen

15.04.2024 08:21:00

Aktionäre von Dax-Konzernen dürfen sich dieses Jahr in Summe auf Rekord-Dividenden freuen. Trotz sinkender Gewinne schütten die Konzerne der obersten deutschen Börsenliga in diesem Jahr eine Rekordsumme von 53,8 Milliarden Euro an die Aktionäre aus.