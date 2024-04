Serie A'da AS Roma oyuncusu Evan Ndicka'nın kalp krizi geçirdiği şoku

Was für ein Schock!70 Minuten sind gespielt zwischen Udinese Calcio und AS Rom in der Serie A , da sackt Evan Ndicka plötzlich in sich zusammen, fasst sich immer wieder an die linke Brust. Totenstille im Stadion. Hat der Ex-Frankfurter einen Herzinfarkt erlitten? Hoffnungsvolle Geste beim Abtransport Noch steht nicht fest, warum genau der Spieler des AS Rom zu Boden ging. Aber der Schock sitzt tief bei allen, die an diesem Abende im Stadion sind.

Lese-Tipp: Bei Unfall mit seinen Kindern - Harry Kanes Nanny wird zur Heldin Spiel in Udine abgebrochen Bei der Rückkehr des Trainers gibt es aufgeregte Diskussionen am Spielfeldrand. Nach einer mehr als zehnminütigen Unterbrechung bricht Schiedsrichter Luca Pairetto die Partie beim Stand von 1:1 endgültig ab.Wie AS Rom später auf der Online-Plattform X mitteilte, ist Ndicka bei Bewusstsein und wurde für Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

