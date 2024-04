SC Magdeburg gewinnt den Pokal mit Hilfe von Ersatztorhüter Sergey Hernandez

Der SC Magdeburg verdankt seinen Pokalsieg insbesondere Ersatztorhüter Sergey Hernandez - auf dem nach der Suspendierung von Nikola Portner viel Verantwortung lastete. Von Maike Elger Hand in Hand standen die Magdeburger Spieler aufgereiht vor dem grün-roten Fanblock und ließen sich feiern. Besonders laut jubelten die 3.000 Magdeburger Fans in der Kölner Arena, als Sergey Hernandez einen Schritt nach vorne machte.

Kein Leistungsabfall Die Lücke, die Portners Suspendierung in den Kader gerissen hatte, füllte Hernandez problemlos. 'So etwas zeigt, was für ein Typ du bist. Entweder steigst du auf oder du wirst kleiner. Und Sergey ist größer geworden', hatte Spielmacher Gisli Kristjansson schon nach der Halbfinale gesagt, in dem Hernandez ebenfalls stark parierte.

