Russell Crowe wird 60 und berichtet von so mancher 'Kriegsverletzung' aus seiner Karriere . Der Hollywood -Star feiert am 7. April seinen 60. Geburtstag , dreht gerade einen neuen Film namens 'Nuremberg' und geht demnächst mit seiner Band Indoor Garden Party auf Tour . 'Ich liebe meinen Job, und ich gehöre nicht zu den Leuten, die in einem bestimmten Alter mürrisch über die Dinge sind, die sie getan haben', sagt Crowe.

'Denn ich entscheide mich immer dafür, den Film zu machen, den ich machen will, unabhängig davon, ob er nun so gut wird, wie ich gehofft hatte, als ich unterschrieben habe! Das hängt von den Göttern ab.

