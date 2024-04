Teltow lädt zum Pilgertreff ein

Die Stadt Teltow möchte ihre Rolle als Pilgerstation stärker in den Fokus rücken und lädt für den 12. April 2024 zu einem ersten Austausch ins Bürgerhaus ein. Teltow liegt auf dem Jakobsweg Via Imperii, einer mittelalterlichen Handelsstraße, und auf dem Brandenburger Jakobsweg Berlin- Teltow -Leipzig. Zum Auftakt der Pilgersaison ist die Jakobusgesellschaft Brandenburg-Oderregion e.V. mit ihrem traditionellen Pilgertreff in Teltow zu Gast.

Hier bietet sich für Neugierige die Möglichkeit zum entspannten Austausch und Kontakt mit erfahrenen Pilgerinnen und Pilgern. Nach einer Stärkung am Pilgerbuffet besichtigen die Teilnehmenden mit Diakon Martin Bindemann die St. Andreas-Kirche: Ursprünglich eine Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert, wurde sie nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel umgebaut. Der Innenraum begeistert heute durch seine Ausmalung und Schnitzereien im Jugendstil. Der Abend wird beschlossen mit einem spirituellen Impuls zum Thema „Neue Wege gehen“

