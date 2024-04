Regierungskommission empfiehlt Reformen zu Abtreibung, Eizellspende und Leihmutterschaft

Es geht um Themen von höchster Brisanz, und nun plädiert eine Regierungskommission für Reformen . Was Sie wissen müssen, um die Debatte zu verstehen.

Eizellspende, das bedeutet: Eine Frau versucht mit einer Eizelle, die nicht von ihr selbst stammt, schwanger zu werden. In Deutschland ist das derzeit anders als in anderen Ländern verboten, unter anderem, damit ein Kind nicht zwei Mütter hat. Das hält die Kommission für nicht mehr zeitgemäß und argumentiert, das gesellschaftliche Bild von Familie habe sich geändert und sei vielfältiger geworden.

Denkbar wäre es, nur diese Fälle von Eizellspende zu legalisieren. Aber auch die rein fremdnützige Spende kann nach Ansicht der Expertinnen erlaubt werden. Er könne diese aber auch erlauben. Dabei müsse zwischen zwei Konstellationen unterschieden werden: Im ersten Fall kennen sich Leihmutter und Wunscheltern schon und haben freundschaftliche oder verwandtschaftliche Bande. Denkbar wäre der Fall, dass eine Frau für ihre Schwester oder für ihren Bruder und dessen Ehemann ein Kind austrägt.

Nur gemeinnützige Organisationen, die keine Gewinne erzielen, sollten Leihmütter vermitteln und die Beteiligten beraten und begleiten dürfen. Momentan ist ein Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche unter Bedingungen straffrei, aber dennoch rechtswidrig. Das gehört nach Ansicht der Kommission geändert: Sie plädiert für Straffreiheit und Rechtmäßigkeit in dieser Frühphase der Schwangerschaft. Entsprechend müsse der Gesetzgeber auch sicherstellen, dass jede ungewollte Schwangere zeitnah und barrierefrei in gut erreichbaren Einrichtungen einen Abbruch vornehmen lassen kann.

Für die Phase, in der ein Kind außerhalb des Mutterleibs überlebensfähig wäre, hält die Kommission das Lebensrecht des Ungeborenen grundsätzlich für vorrangig. Abbrüche sollten grundsätzlich nicht erlaubt werden.

