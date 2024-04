Rea Garvey kommt nach Köln! Der gebürtige Ire ist am 24. April 2024 in der Lanxess-Arena zu Gast. Mit dabei hat er sein aktuelles Album " Halo ", nach welchem die Tour benannt ist.

Mit einer Tour und seinem sechsten Studio-Album "Halo" eröffnet Rea Garvey 2024 ein weiteres Kapitel seiner Karriere. Auf dem Tourplan stehen im Frühjahr acht Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und auf diesen gibt es dann nicht nur die erste Single aus "Halo" - "Free Like The Ocean" - und andere neue Songs: Auf der Setlist hat der Ire sicherlich eine Menge seiner großer Hits.

Rea Garvey Konzert Lanxess-Arena Halo Tour

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



koeln_de / 🏆 46. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

R.E.A. Holdings plc: Further re further investment by DSN in REA KaltimDJ R.E.A. Holdings plc: Further re further investment by DSN in REA Kaltim R.E.A. Holdings plc (RE.) R.E.A. Holdings plc: Further re further investment by DSN in REA Kaltim 18-March-2024 / 09:08

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Erfolgreiches Pilotprojekt: In Köln kommen Ausweise aus dem AutomatenAchim Franzen, Teamleiter der Kundenzentren der Stadt Köln vor der Abholstation.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Fußball-Bundesliga: Köln trotzt Augsburg einen Punkt ab, tritt in der Tabelle aber auf der StelleGegen den 1. FC Köln waren die formstarken Augsburger das bessere Team, aber anfällig für Konter. Köln erkämpfte sich zwar einen weiteren Punkt, bräuchte im Abstiegskampf allerdings mal wieder einen Sieg.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Nach Messerattacke - 18-jähriger Intensivtäter stellt sichAuf der Schildergasse in Köln sind die Schaufenster der Einkaufsläden mit Holzbrettern verrammelt

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Redding über Rea: 'Erwarte, dass er im Laufe der WSBK-Saison stärker wird'Die Probleme von Rekord-Weltmeister Jonathan Rea überraschen auch seinen ehemaligen WM-Herausforderer Scott Redding, der Rea aber noch nicht abschreibt

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »