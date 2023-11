rbb24 Recherche exklusiv: Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg: Ermittlungen im Todesfall von Trebbin werden wieder aufgenommen

Die Eltern zweifelten an der Selbstmord-These und engagierten eine Rechtsanwältin und einen pensionierten Ermittler des Landeskriminalamts Berlin (LKA). Die beiden konnten durch Zeugenaussagen die Selbstmordthese widerlegen. Im Anschluss daran zogen die Ermittlungsbehörden die Selbstmordthese zurück und gingen von einem Unglücksfall aus. Die Ermittlungsakte wurde geschlossen.

Die Eltern des Jungen zweifelten auch an der Unfall-These. Sie, die Anwältin und der Ex-Polizist finden Indizien für ein mögliches Fremdverschulden. Auch von ihnen beauftragte Gutachter schließen ein solches Fremdverschulden nicht aus. Zum einen, weil keine dementsprechende Tatortarbeit von der Polizei gemacht wurde. So wurden beispielsweise die persönlichen Gegenstände des Toten, die vor und hinter ihm lagen, nicht am jeweiligen Fundort fotografiert.

„Es könnte durchaus passiert sein“, so der Ex-Polizist Detlef Schrader, dass es vorher eine Auseinandersetzung gegeben hat, bei der der Getötete oder auch andere Leute Blut verloren haben, das dann an die Gegenstände geriet.“

Nach Informationen von rbb24 Recherche kam es rund um den Trebbiner Bahnhof seit Jahren immer wieder zu Auseinandersetzungen unter Jugendlichen. Erst im Sommer dieses Jahres gab es eine Messerstecherei.

Nach Aussage einer Zeugin sollen an dem Abend, als Fritz G. das letzte Mal lebend gesehen wurde, vier bis sechs Jugendliche auf dem Bahnhof gewesen sein, die viel tranken, laute Musik machten und sich gegenseitig angegangen seien. Ob es einen Zusammenhang zum Todesfall von Fritz G. gibt, müssen nun die neuen Ermittlungen zeigen.#Fredersdorf-Vogelsdorf Die Kriminalpolizei der Inspektion Märkisch-Oderland ermittelt seit geraumer Zeit zu einer Verkehrsunfallflucht.

