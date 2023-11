Netflix geht verstärkt auf Jagd nach TV-Werbegeldern

Die Werbekunden sollen zudem besser den Erfolg ihrer Anzeigenkampagnen messen können - und nach einem im TV bewährten Modell auch als Sponsoren von Sendungen auftreten können. Mit der Möglichkeit, die Werbung in bestimmten Genres, dem populärsten Programm und einzelnen Nutzergruppen zu platzieren, spielt Netflix seinen Daten-Vorteil aus. Die Popularität von Streaming-Diensten verstärkt den Druck auf das Geschäftsmodell klassischer Fernsehsender.

