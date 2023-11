Pakistan: Mehr als eine Million Afghanen droht Abschiebung

Menschenrechtsorganisationen äußern sich besorgt über die geplanten Massenabschiebungen nach Afghanistan. (dpa / picture alliance / Xinhua News Agency / Umar Qayyum)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESSPIEGEL: Frist für Ausländer ohne Papiere ist abgelaufen: Pakistan will eine Million Afghanen abschiebenAm 3. Oktober hatte Pakistans Regierung angekündigt, dass Ausländer bis zum 1. November das Land verlassen müssen. Betroffen sind vor allem Afghanen. Seit heute werden sie ausgewiesen.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Pakistan droht mit Abschiebung: Tausende Afghanen verlassen das LandNach der Machtübernahme der islamistischen Taliban im August 2021 flüchteten Tausende Afghanen ins Nachbarland Pakistan. Nun droht ihnen die Abschiebung.

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

ZDFHEUTE: Pakistan zwingt Tausende Afghanen zu AusreisePakistan will 1,7 Millionen Afghanen ohne gültige Papiere abschieben. Jetzt ist die Ausreisefrist der Behörden abgelaufen. An den Grenzübergängen bildeten sich lange Schlangen.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Mehr als 100.000 Afghanen freiwillig ausgereistDie Behörden hatten illegalen Einwanderern ohne Dokumente eine Frist bis Mittwoch gesetzt. Nach offiziellen Angaben sollen bis zu 1,7 Millionen Afghanen b...

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

DERSPIEGEL: Abgelaufenes Ultimatum: Zehntausende Afghanen verlassen Pakistan aus Angst vor MassenabschiebungNach der Machtübernahme der islamistischen Taliban im August 2021 flüchteten Tausende Afghanen ins Nachbarland Pakistan. Nun endete dort eine Aufenthaltsfrist – und die Schutzsuchenden müssen erneut flüchten.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕

TAZGEZWITSCHER: Pakistan setzt Taliban unter Druck: Afghanen ohne Papiere müssen gehenNach einem Ultimatum Islamabads droht jetzt 1,5 Millionen afghanischen Flüchtlingen die Abschiebung. 200.000 sind bereits ausgereist.

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen ⮕