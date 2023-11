Energieexperte hält Kohleausstieg bis 2030 für machbar

Oliver Wagner vom Wuppertal Institut widerspricht Bedenken der Bundesregierung, ein Kohleausstieg bis 2030 sei technisch nicht umsetzbar. (dpa / picture alliance / Bernd Weißbrod)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESSPIEGEL: „Für das Klima bringt das Datum nichts“: Lindner stellt den Kohleausstieg 2030 infrageBundesfinanzminister Christian Lindner glaubt nicht an das Ende der Kohle bis 2030. Er möchte zugleich aber deutsches Erdgas fördern und die Erneuerbaren Energien ausbauen.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

STERNDE: FDP-Chef Lindner stellt Kohleausstieg bis 2030 in FrageBundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner stellt den für 2030 angestrebten Kohleausstieg öffentlich in Frage. 'Solange nicht klar ist, dass Energie

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

DLFNACHRICHTEN: FDP-Chef Lindner stellt Kohleausstieg bis 2030 in FrageBundesfinanzminister und FDP-Chef Lindner stellt den für 2030 angestrebten Kohleausstieg in Frage.

Herkunft: DLFNachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Lindner stellt Kohleausstieg 2030 infrageBerlin - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stellt den Kohleausstieg infrage. 'Solange nicht klar ist, dass Energie verfügbar und bezahlbar ist, sollten wir die Träume von einem Ausstieg aus

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

DERSPIEGEL: Trotz Koalitionsvertrag: Lindner stellt Kohleausstieg 2030 infrageDer Kohleausstieg soll 2038 Realität werden, die Ampel plant sogar einen Vorzug auf 2030. Doch nun stellt sich FDP-Chef Lindner öffentlich gegen die »Träume« seiner Koalitionäre.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕

NTVDE: 'Sollten Träume beenden': Lindner stellt Kohleausstieg bis 2030 infrageIn ihrem Koalitionsvertrag haben die Ampel-Parteien vereinbart, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen. Christian Lindner hält das angestrebte Ziel aber für nicht realistisch. Für das Klima spiele das Datum aber ohnehin keine Rolle, meint der Finanzminister.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕