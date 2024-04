Parkgebühren auf der Loretowiese in Rosenheim

Seit Dienstag (2. April) gibt es auf der Loretowiese in Rosenheim Parkgebühren - das hatte gleich am ersten Tag Folgen. © Montage: Marschall Große Veränderung für Autofahrer in Rosenheim: Seit Dienstag (2. April) ist das Parken auf der Loretowiese kostenpflichtig. Wer in Zukunft dort sein Fahrzeug abstellen möchte, muss mindestens 2,50 Euro bezahlen. Wie die Stimmung am ersten Tag war und worauf Autofahrer achten sollten.– Es ist ein ungewöhnlicher Anblick.

Auf der Loretowiese in Rosenheim herrscht gähnende Leere. Keine Spur von kreisenden Autos auf der Suche nach der letzten Parklücke, kein Gehupe oder hektisches Treiben an den Ein- und Ausfahrten. Und das einem Werktag um 9 Uhr morgens. Normalerweise ist zu dieser Zeit kaum noch einer der rund 700 Parkplätze frei. Nicht so an diesem Dienstag (2. April). Über die Hälfte der Loretowiese ist leer. Der Grund scheint klar zu sein.. Das hat der Stadtrat im Juli 2023 nach langen Diskussionen entschiede

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



chiemgau24 / 🏆 50. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rosenheim: Welche Neuheiten es beim „Frühling in Rosenheim“ gibtBayerische Hochzeitsbräuche sind voller Tradition und Charme. Beim Reiswerfen wünschen Gäste Fruchtbarkeit, 'Alt, neu, blau, geborgt' symbolisiert Treue, das Brautstehlen sorgt für Spaß, das Kranzlpaar animiert zum Tanzen, und der Polterabend vertreibt böse Geister. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Rosenheim: Welche Neuheiten es beim „Frühling in Rosenheim“ gibtBayerische Hochzeitsbräuche sind voller Tradition und Charme. Beim Reiswerfen wünschen Gäste Fruchtbarkeit, 'Alt, neu, blau, geborgt' symbolisiert Treue, das Brautstehlen sorgt für Spaß, das Kranzlpaar animiert zum Tanzen, und der Polterabend vertreibt böse Geister. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Rosenheim: Welche Neuheiten es beim „Frühling in Rosenheim“ gibtBayerische Hochzeitsbräuche sind voller Tradition und Charme. Beim Reiswerfen wünschen Gäste Fruchtbarkeit, 'Alt, neu, blau, geborgt' symbolisiert Treue, das Brautstehlen sorgt für Spaß, das Kranzlpaar animiert zum Tanzen, und der Polterabend vertreibt böse Geister. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Rosenheim: Welche Neuheiten es beim „Frühling in Rosenheim“ gibtBayerische Hochzeitsbräuche sind voller Tradition und Charme. Beim Reiswerfen wünschen Gäste Fruchtbarkeit, 'Alt, neu, blau, geborgt' symbolisiert Treue, das Brautstehlen sorgt für Spaß, das Kranzlpaar animiert zum Tanzen, und der Polterabend vertreibt böse Geister. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Rosenheim: Welche Neuheiten es beim „Frühling in Rosenheim“ gibtBayerische Hochzeitsbräuche sind voller Tradition und Charme. Beim Reiswerfen wünschen Gäste Fruchtbarkeit, 'Alt, neu, blau, geborgt' symbolisiert Treue, das Brautstehlen sorgt für Spaß, das Kranzlpaar animiert zum Tanzen, und der Polterabend vertreibt böse Geister. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Rosenheim: Welche Neuheiten es beim „Frühling in Rosenheim“ gibtBayerische Hochzeitsbräuche sind voller Tradition und Charme. Beim Reiswerfen wünschen Gäste Fruchtbarkeit, 'Alt, neu, blau, geborgt' symbolisiert Treue, das Brautstehlen sorgt für Spaß, das Kranzlpaar animiert zum Tanzen, und der Polterabend vertreibt böse Geister. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »