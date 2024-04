Einbruch in Lebensmittelgeschäft in Ainring

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag (2. April) in Ainring gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft eingedrungen, hat eine Angestellte bedroht und ist mit Bargeld und Zigaretten geflüchtet. Nach bisherigen Untersuchungen der Polizei muss der Täter vor Dienstagmorgen in das Geschäft in der Salzburger Straße in Ainring-Mitterfelden eingedrungen sein. Er hatte ein Fenster mit einemund war so in das Gebäude gelangt.

Als eine 62-jährige Angestellte gegen 6 Uhr ins Geschäft kam, stand ihr der Unbekannte gegenüber. Unter Vorhalt eines Messers ließ er sich die Tageseinnahmen vom vergangenen Samstag, einen mittleren vierstelligen Betrag, aushändigen und verließ damit und mit entwendeten Zigaretten den Supermarkt. Die Angestellte erlitt einen Schock und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittwoch in einer entsprechenden Mitteilun

