Unerwünschte Fragen und Themen

Viele Menschen haben Themen, über die sie ungerne sprechen. Oder Dinge, die sie Überwindung kosten, von sich preiszugeben. Welche das bei unserer Autorin sind, verrät sie hier. Wenn ich mir zwei Fragen aussuchen dürfte, die mir nie wieder jemand stellt, würde ich mich für 'Was hast du dieses Wochenende geplant?' und 'Wie alt bist du?' entscheiden.

Die erste Frage irritiert mich in der Regel, weil ich an den meisten Wochenenden nichts geplant habe und damit eines meiner grundlegenden Lebensziele als erreicht betrachte. Fragt mich allerdings jemand nach meinen Wochenendplänen, frage ich mich, ob ich vielleicht welche haben sollte und ob mit meinem Lebenskonzept etwas nicht stimmt. Normalerweise währt diese Irritation nur kurz und verfliegt spätestens, sobald ich mich per wirklich gekonntem Köpper in mein unverplantes Wochenende stürze. Doch ich hätte nichts dagegen, bis ans Ende meiner Zeit auf diese Irritation und Frage zu verzichte

