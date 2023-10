Nürnberg Ice Tigers 7:4 | 14. Spieltag | Deutsche Eishockey-Liga 2023/24

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

Hinweis zur Verarbeitung deiner auf dieser Webseite erhobenen Daten in den USA: Wir weisen dich darauf hin, dass bezogen auf einzelne Cookies und Dienstleister eine Verarbeitung deiner Daten in den USA erfolgt. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. headtopics.com

Weiterlesen:

kicker_BL »

- Nürnberg Ice Tigers : | 14. Spieltag | Deutsche Eishockey-Liga 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers Weiterlesen ⮕

Nürnberg Ice Tigers 0:0 | 14. Spieltag | Deutsche Eishockey-Liga 2023/24Liveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers Weiterlesen ⮕

Eishockey: Die Ice Tigers holen Verteidiger Philipp Mass aus Wolfsburg nach NürnbergNürnberg - Schon während der ersten kleinen Niederlagenserie hatte der Geschäftsführer Nachverpflichtungen ausgeschlossen. Mittlerweile gewinnen die Nürnberg Ice Tigers wieder, nach der Verletzung eines weiteren Verteidigers aber mussten sie personell reagieren. Weiterlesen ⮕

Ice Tigers vier Wochen ohne Kapitän WeberDie Nürnberg Ice Tigers beklagen den nächsten Ausfall in der Defensive. So wird Marcus Weber die nächsten vier Wochen verletzungsbedingt fehlen. Die Franken legten am Donnerstag daher personell prompt nach. Weiterlesen ⮕

Straubing Tigers wollen spielerische Trendwende einläutenAm Freitag empfängt die Mannschaft von Headcoach Tom Pokel die Nürnberg Ice Tigers und am Sonntag geht es zum zweiten Topspiel innerhalb weniger Weiterlesen ⮕

Philipp Mass trifft in seinem ersten Spiel für die Ice Tigers, die 4:7 in Straubing verlierenStraubing - Sie hatten eigentlich keine Chance, dafür machten es die Ice Tigers den Straubing Tigers aber ziemlich schwer. Beim 4:7 konnte Nürnberg die Absenz von sechs Stammspielern nicht über 60 Minuten kompensieren. Weiterlesen ⮕