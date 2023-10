Philipp Mass trifft in seinem ersten Spiel für die Ice Tigers, die 4:7 in Straubing verlieren

- Sie hatten eigentlich keine Chance, dafür machten es die Ice Tigers den Straubing Tigers aber ziemlich schwer. Beim 4:7 konnte Nürnberg die Absenz von sechs Stammspielern nicht über 60 Minuten kompensieren.

Es gibt Formulierungen, die drängen sich so penetrant auf, dass sie sich nicht ignorieren lassen. So war das auch am Freitagabend im kalten Eisstadion von Straubing. Da waren in der Partie zwischen den gastgebenden Tigers und den Ice Tigers 15 Minuten gespielt, als der Puck zu einem Spieler rutschte, der in dieser Saison noch gar nicht Eishockey gespielt hatte – weder für Wolfsburg, seinen alten, noch für Nürnberg, seinen sehr neuen Arbeitgeber.

Aber genau das war es ja. Am Donnerstagvormittag hatte Mass noch mit den Grizzlys trainiert – in Wolfsburg. Am Freitagvormittag stand er erstmals mit den Ice Tigers in Nürnberg auf dem Eis und am Abend dann in Straubing in der Startformation. Ohne vier Stammverteidiger musste Tom Rowe bei den Tigers auskommen, dass er den 23-Jährigen neben dem 21 Jahre alten Justus Böttner zum Eröffnungsbully aufbot, sollte aussagen: Schön, dass du da bist, wir brauchen dich dringend. headtopics.com

Nürnberg: Treutle; Böttner/Mass, Byström/Fleischer, Merkl/Braun – Schmölz/Barratt/Gerard, Ustorf/Stoa/Fox, Kechter/Leonhardt/Lobach, Ribarik/Maier. – Tore: 1:0 Sheehy (6:37), 1:1 Mass (15:54), 1:2 Fox (19:59), 2:2 Klein (25:22), 3:2 Zengerle (31:58), 3:3 Gerard (37:49), 4:3 Mattinen (43:27), 5:3 Müller (44:38), 5:4 Fox (54:48/5-4), 6:4 Mattinen (57:58), 7:4 Connolly (58:19). – Schiedsrichter: Iwert/MacFarlane. – Zuschauer: 4644. – Strafminuten: 4 – 4.

Weiterlesen:

nordbayern »

- Nürnberg Ice Tigers : | 14. Spieltag | Deutsche Eishockey-Liga 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers Weiterlesen ⮕

Nürnberg Ice Tigers 0:0 | 14. Spieltag | Deutsche Eishockey-Liga 2023/24Liveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers Weiterlesen ⮕

Eishockey: Die Ice Tigers holen Verteidiger Philipp Mass aus Wolfsburg nach NürnbergNürnberg - Schon während der ersten kleinen Niederlagenserie hatte der Geschäftsführer Nachverpflichtungen ausgeschlossen. Mittlerweile gewinnen die Nürnberg Ice Tigers wieder, nach der Verletzung eines weiteren Verteidigers aber mussten sie personell reagieren. Weiterlesen ⮕

Straubing Tigers wollen spielerische Trendwende einläutenAm Freitag empfängt die Mannschaft von Headcoach Tom Pokel die Nürnberg Ice Tigers und am Sonntag geht es zum zweiten Topspiel innerhalb weniger Weiterlesen ⮕

Ice Tigers vier Wochen ohne Kapitän WeberDie Nürnberg Ice Tigers beklagen den nächsten Ausfall in der Defensive. So wird Marcus Weber die nächsten vier Wochen verletzungsbedingt fehlen. Die Franken legten am Donnerstag daher personell prompt nach. Weiterlesen ⮕

Tom aus Straubing muss beiThe Voice of Germany die Segel streichenidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Straubing passiert Weiterlesen ⮕