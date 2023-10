GP-Saison 1998: Unerwartete Reise nach Japan

Eigentlich hatte ich mich schon damit abgefunden, es nie geschafft zu haben, mal die Formel 1 am Ring oder in Hockenheim zu kommentieren. Da wurden vom Veranstalter AvD zumeist die geschätzten Kollegen Jochen Luck oder Kalli Hufstadt engagiert. Weit über 1000 Tourenwagen-, Sportwagen-, Formel- und Markencup-Rennen habe im Lauf der Jahrzehnte kommentiert, aber keinen einzigen Grand Prix. Da fehlte schon irgendwie was.

Auf meinen Einwand, dass ich noch nie ein F1-Rennen live und schon gar nicht im TV kommentiert habe und mir das so unvorbereitet auch nicht zutraue, entgegnete der Sportchef ungerührt: «Keine Ausreden, Sie machen das. Und außerdem haben Sie den Christian Danner als Partner vor Ort. Auf dem langen Flug können Sie sich ja in alles Wichtige einlesen.»

Am 28. Oktober 1998 um 14.00 Uhr begann also meine Reise mit Cathay Pacific-Flug CX 288 zum ersten und einzigen Formel-1-Einsatz meiner gesamten Reporterzeit. Und dann auch noch gleich das heiße WM-Finale mit den Titelkandidaten Mika Häkkinen und Michael Schumacher. Am Flughafen in Frankfurt empfing mich der von RTL abgestellte Reise-Guide Wolfgang Eickwinkel, Ex-Rennfahrer und ein echtes Ruhrpott-Original. headtopics.com

Ab jetzt war ich Teil eines äußerst kollegialen und herzlichen RTL-Teams, das mir das gute Gefühl vermittelte, im fremden Land und im ungewohnten Metier bestens aufgehoben zu sein. Täglich pendelte das Team mit dem Hochgeschwindigkeitszug «Shinkanse» zwischen Nagoya und Suzuka.

Mit dieser Absprache haben wir Qualifying und Rennen prima überstanden. Zuvor besichtigten wir unseren Sprecherplatz in der oberen Etage der Haupttribüne mit Blick auf die Zielgerade samt Eingangs- und Ausgangskurve sowie die gegenüberliegenden Boxenanlage. headtopics.com

Dennoch habe ich mich in jeder Sekunde am Kommentatoren-Platz wohlgefühlt, umgeben von Christian als Experten (das war übrigens sein erstes Jahr bei RTL) und Datenflüsterer Eickwinkel, der mit der Kölner Datenbank online Kontakt hielt.

