Alarm im Ohr: Die unerwartete Gefahr von Wattestäbchen

27. Oktober 2023 um 22:36 UhrWattestäbchen - oder Q-Tips - sind in den meisten Haushalten ein alltägliches Hygieneprodukt. Die meisten nutzen sie, um überschüssiges Ohrenschmalz zu entfernen und ein sauberes Ohrgefühl zu erzeugen. Doch die harmlos aussehenden Stäbchen können im Ohr großen Schaden anrichten.Experten warnen davor, dass das Einführen von Wattestäbchen in den Gehörgang riskant ist.

Verschiebung des Ohrenschmalzes: Anstatt das Ohrenschmalz zu entfernen, kann das Wattestäbchen es tiefer in den Gehörgang schieben. Das kann zu einer schmerzlichen Verstopfung führen. Trommelfellverletzungen: Ein versehentliches Eindringen in den Gehörgang kann das Trommelfell perforieren. Das kann einen Riss und im schlimmsten Fall einen Hörverlust verursachen.

Juckreiz und Trockenheit: Wattestäbchen können die Haut im Gehörgang austrocknen und Juckreiz verursachen. Mittelohr- oder Gehörgangentzündungen: Ein wiederholtes Reinigen mit Wattestäbchen begünstigt auch chronische Entzündungen. Diese können erhebliche Schäden an den Schleimhäuten, dem Trommelfell und den Gehörknöchelchen verursachen. Im schlimmsten Fall können sie lebensbedrohlich werden.Statt auf Wattestäbchen zurückzugreifen, um Ohrenschmalz zu entfernen, empfehlen Mediziner schonendere Methoden zur Ohrenpflege. headtopics.com

