Minecraft: Materialien mit ID spawnten - so geht's

Euch fehlt noch ein Material, um euer Traumhaus in Minecraft zu vervollständigen? Mit der passenden ID könnt ihr es euch einfach per Befehl ins Inventar packen. In diesem Guide findet ihr eine Liste aller IDs und wie ihr damit Materialien spawnt. Wie spawnt ihr Items mit ihrer ID in Minecraft?Wenn ihr Gegenstände per ID spawnt, landen sie direkt in eurem Inventar. Damit erspart ihr euch das Farmen, Craften und Ernten.

Habt ihr also beispielsweise vor, eine Adventure-Map zu gestalten, wollt ihr ja sicherlich nicht erst jeden Block und jedes Item von Hand heranschaffen.Habt ihr im Singleplayer von Minecraft die Option „Erlaube Cheats/Enable Cheats“ aktiviert, könnt ihr im Chat den nachfolgenden Befehl eingeben (für den Multiplayer benötigt ihr die nötigen Rechte, dies zu tun):/give minecraft: ()Spieler seid ihr im Normalfall selbst. Als Gegenstand gebt ihr den englischen Namen des jeweiligen Items ein. Die Autovervollständigung hilft euch dabei ebenfalls. Die Menge beschreibt die Anzahl an Gegenständen, die ihr bekommen woll





