Nvidia und SandboxAQ kooperieren für die Entwicklung innovativer Materialien

Nvidia und SandboxAQ haben eine Partnerschaft zur Erweiterung der Simulationsfähigkeiten für chemische Reaktionen angekündigt. Das Ziel ist die Entwicklung innovativer Materialien im Bereich Medikamente und Batterien. Die Zusammenarbeit sieht vor, dass die Rechen- und Quantenplattformen von Nvidia die KI-Simulationskapazitäten von SandboxAQ erweitern werden.

Diese Fortschritte sollen die Grundlage für die Entwicklung neuer Materialien und chemischer Verbindungen schaffen, die globale Herausforderungen angehen können





