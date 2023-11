S&P hebt El Salvador-Rating an

Die Ratingagentur S&P hat kürzlich ihre Einstufung des südamerikanischen Staates El Salvador angepasst. Dabei ging es von einem "CCC+/C"-Rating aufwärts auf ein "B-/B"-Rating. Der Ausblick auf die Langfristrankings ist stabil, erklärt die Agentur in der entsprechenden Mitteilung.

"Die stabilen Aussichten verdeutlichen unsere Einschätzung ausgewogener Risiken zwischen El Salvadors kürzlich reduziertem Rollover-Bedarf und seinen immer noch hohen Schuldendienstzahlungen in den kommenden Jahren sowie seinem fragilen Wirtschaftsprofil", so S&P. Wie BTC-ECHO berichtet, musste El Salvador seit der Einführung des Bitcoins als gesetzliches Zahlungsmittel einige Downgrades hinnehmen. Dennoch berichtet ein Analyst gegenüber Bloomberg, dass in den letzten Monaten einige Verbesserungen erzielt wurden





