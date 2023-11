Mehr Platz für Radfahrer in der Handjerystraße in Friedenau

In der Handjerystraße in Friedenau bekommen Radfahrer mehr Platz. Anwohner zogen vor Gericht – ohne Erfolg, wie zwei Entscheidungen jetzt zeigen.In der Handjerystraße gibt es Verkehrszeichen nun auch auf der Fahrbahn. Fahrradstraße heißt: Radfahrer haben Vorrang, sie dürfen nebeneinander fahren. Für Autos gilt Tempo 30.. Das wollten Anwohner nicht hinnehmen und zogen vor das Verwaltungsgericht Berlin.

Einen Erfolg im Kampf gegen die neue Fahrradstraße konnten sie dort jedoch nicht erzielen, wie jetzt bekannt wurde. In zwei Entscheidungen hat die 11. Kammer des Gerichts die Anträge auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes zurückgewiesen – ein Erfolg für das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg. Einen individuellen Rechtsanspruch auf Parkmöglichkeiten gebe es nicht, hieß es. Schließlich ist es schon mehr als acht Jahre her, dass die Bezirksverordnetenversammlung die Umgestaltung der Handjerystraße beschlos





