Neue Verwaltungsdirektorin für den Rundfunk Berlin-Brandenburg

Frau Prof. Dr. Nicole Küchler-Stahn (42) wird neue Verwaltungsdirektorin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Der Rundfunkrat wählte sie am 20.11.2023 auf Vorschlag von Intendantin Ulrike Demmer. Nicole Küchler-Stahn hält derzeit eine Professur für Public und Nonprofit Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin. Sie wird ihre Arbeit beim rbb am 1. Januar 2024 antreten, der vom Verwaltungsrat gebilligte Vertrag läuft bis zum 31. Dezember 2028.

Ulrike Demmer: „Nicole Küchler-Stahn ist für die Position der Verwaltungsdirektorin eine ideale Besetzung. Sie bietet dem rbb die Chance, die anstehenden, tiefgreifenden Reformen mit hohem Sachverstand mit Blick auf Prozesse und die Bedingungen im öffentlichen Sektor in Angriff zu nehmen. Sie hat wiederholt unter Beweis gestellt, dass sie auch schwierige und für die Betroffenen herausfordernde Veränderungsprojekte zu einem guten Abschluss bringen kan





