Ärztekammer Nordrhein warnt vor Verschlechterung der Patientenversorgung im Rettungsdienst

Die Ärztekammer Nordrhein (ÄKNo) warnt vor einer Verschlechterung der Patientenversorgung im Rettungsdienst durch die Reformvorhaben auf der Bundesebene. Auch akademisch ausgebildete Notfallsanitäter und -sanitäterinnen können Notärztinnen und Notärzte bei der Versorgung von zum Teil schwer oder lebensgefährlich erkrankten Menschen nicht ersetzen, heißt es in einer Entschließung der Kammerversammlung von Samstag.

Stein des Anstoßes ist die Empfehlung der „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“ zur Reform des Rettungsdienstes. ÄKNo-Präsident Rudolf Henke bezeichnete die dort enthaltenen Empfehlungen zur Substitution des Notarztsystems durch akademisierte Notfallsanitäter sowie ihre fachgebundene Heilkundebefugnis als unverständlich. Nach den Vorstellungen der Kommission sollen Notärzte künftig nur noch als Telenotärzte, in der Luftrettung oder bei hochkomplexen Einsätzen vor Ort tätig werden





