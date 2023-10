Medienbericht: Ukrainischer Geheimdienst soll Anschlag auf pro-russischen Politiker auf der Krim verübt haben

Der frühere Abgeordnete einer pro-russischen Partei im ukrainischen Parlament, Oleg Zarjow, bei einem Auftritt in der Ostukraine 2014. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Igor Golovniov)

Es habe sich um eine Spezialoperation des SBU gehandelt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle innerhalb des Geheimdienstes. Der frühere ukrainische Parlamentsabgeordnete Zarjow war in der Nacht durch zwei Schüsse an seinem Wohnort auf der Halbinsel Krim schwer verletzt worden. Das russische Ermittlungskomitee erklärte, es habe Ermittlungen zu dem"Mordversuch" eingeleitet.

Durch schweren russischen Beschuss wurden nach ukrainischen Angaben im Tagesverlauf in der südukrainischen Großstadt Cherson mehrere Menschen verletzt. Über der benachbarten Region Mykolajiw wurden demnach russische Lenkraketen abgefangen. In der nordukrainischen Region Charkiw wurden laut Innenministerium mindestens acht Feuerwehrleute bei einem Angriff auf ihre Wache verletzt. headtopics.com

