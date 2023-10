Hängt die Gerechtigkeit an einem Kabelbinder?

Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Körperverletzung - das sind die Delikte, für die Annabelle Martinelli (Natalia Wörner) als Berliner Anwältin zuständig ist. Im Fall einer mit einem Polizisten verheirateten Schuhverkäuferin scheint alles offensichtlich zu sein. Und doch kommt es zur Katastrophe.

Der Einstieg ist geradezu symbolhaft stark. In ihrem Schuhladen stößt die Schuhverkäuferin Doreen (Nurit Hirschfeld) mit ihrem Mann zusammen, ein Kartonberg liegt auf dem Boden. War es Absicht, Böswilligkeit? - Das bleibt zunächst verborgen, zumal Doreens Mann Leon (David Schütter) sofort behilflich ist beim Einsammeln der Kartons.

Immerhin: Die Polizisten finden einen Kabelbinder mit Blutspuren am Bett - ein mögliches Indiz für Gewaltanwendung. Als Branko Dragovic (Slavko Popadic) und seine Kollegin (Oceana Mahlmann) gewahr werden, dass Leon gleichfalls Polizist ist und offensichtlich dessen Karriere auf dem Spiel steht, lassen sie auf dessen Aufforderung hin den Kabelbinder verschwinden. headtopics.com

So wird hier der konventionelle Polizeithriller mit dem besonderen Ehedrama verquickt. Hinzu kommen ja auch noch die Anwälte der beiden Seiten, Annabelle Martinelli (Natalia Wörner) und John Quante (Fritz Karl), die einander gegenüberstehen: sie mit Herz und Verstand, er ein cooler Justizstratege. Da tendiert der genau beobachtete Vergewaltigungsthriller fast zum Court-TV, wobei nicht zuletzt die dramatische Wendung mit tragischem Ausgang eher unwahrscheinlich wirkt.

Am Ende lecken sich die mit in den Strudel hinabgezogenen Anwälte etwas zu lange die Wunden. Auch wenn Ähnliches nicht"in jeder zweiten Ehe" passieren dürfte, wie der Anwalt des übergriffigen Polizisten behauptet, so wird hier doch ein vielfach vertuschtes Kapitel aufgeschlagen, die Dunkelziffer ist hoch. Beckers Realismus aber nimmt lange Zeit gefangen, obwohl das Publikum längst weiß, auf welcher Seite es zu stehen hat. headtopics.com

