Politisches Kulturkonzert: Ukrainischer Chor singt das Paderborn-Lied

Paderborn. Vielleicht lag es am Regenwetter, dass das Interesse am politischen Kulturkonzert – organisiert vom Paderborner Bündnis für Demokratie und Toleranz – überschaubar war. Wenige Dutzend Menschen kamen am Freitagabend zum Marktplatz, um unter anderem dem ukrainischen Chor zu lauschen, der nicht nur Lieder aus der Heimat sang, sondern auch das Paderborn-Lied. Neben Musikauftritten gab es auf der Bühne Gespräche.

'Wir wollen ein Zeichen setzen, dass das Asylrecht ein Menschenrecht ist – auch mit Beispielen positiver Integration in die Paderborner Gesellschaft und in die Arbeitswelt.' Als Bühne nutzte das Bündnis einen Lkw, mit dem weiterhin Hilfstransporte in die Ukraine geliefert werden. 'Der Lkw ist heute Nacht erst wieder gekommen', berichtete Ernst.

