Matthias Walkner gewinnt erste Etappe der Rallye Dakar

Mit einem Sieg sowie dem dritten Gesamtrang der Rallye Dakar übertraf Matthias Walkner bisher die kühnsten Erwartungen und erntete dafür viel Lob seines Mentors Heinz Kinigadner. Nachdem Matthias Walkner bereits auf den ersten beiden Etappen der 36.

Rallye Dakar mit den Plätzen 8 und 6 glänzte, steigerte sich der KTM-Pilot am dritten Tag noch einmal und holte sich mit 40 Sekunden Vorsprung vor dem viermaligen Dakar-Gesamtsieger Marc Coma (E/KTM) sensationell den ersten Etappensieg in seiner noch extrem jungen Rallyekarriere! «Die dritte Etappe war am Anfang sehr schnell und einfacher zum Navigieren», erklärte der 28-jährige Österreicher. «Ich hatte richtig viel Spaß und war in einem guten Flow. Ab Kilometer 150 wurde es dann aber schwieriger. Wir fuhren durch ein Flussbett mit vielen Kugelsteinen und Löchern. Danach ging die Etappe auf fast 3500 Meter rauf und wieder durch ein ausgetrocknetes Flussbett runter. Es war sehr schwer eine gute und sichere Spur zu finde

Matthias Walkner Rallye Dakar Etappensieg KTM Marc Coma

