Bayer Leverkusen vorzeitig Meister-Matchball

Selbst Xabi Alonso war von Bayer Leverkusen s verfrühtem Meister-Matchball überrascht."In meinem Plan war das ein bisschen später. Ich freue mich, dass es nun früher ist. Aber es ist noch nicht vorbei", sagte der Trainer des Bundesliga -Spitzenreiters am Samstag nach dem 1:0 (1:0)-Sieg bei Union Berlin. Bereits am 29. Spieltag könnte die erste Bayer- Meisterschaft tatsächlich Realität werden.

Möglich wurde dieses Szenario, da parallel zum Sieg der Werkself Verfolger Bayern München 2:3 beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim verlor. Bei nun 16 Punkten Vorsprung reicht Bayer auf jeden Fall ein Sieg gegen Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN), aber Leverkusen könnte bei einer bayerischen Niederlage gegen den 1. FC Köln gar einen Tag zuvor den Titel vor dem Fernsehen gewinnen. "Die Situation ist super, aber wir wollen nicht zu früh feiern. Wir warten ein bisschen, können vielleicht nächsten Sonntag etwas feiern. Wir müssen Geduld haben", sagte Alons

Bayer Leverkusen Meisterschaft Bundesliga Xabi Alonso

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORT1 / 🏆 109. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusen: So raubte Bayer dem FC Bayern den Meister-GlaubenMit späten Toren raubte Bayer Leverkusen Verfolger Bayern den Glauben an den Titel.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Wann Bayer Leverkusen Meister werden könnteBayer Leverkusen stürmt unaufhaltsam Richtung Bundesliga-Spitze, und Kapitän Lukas Hradecky zeigt sich unbeeindruckt von Bayern Münchens Bemühungen, den Abstand zu verkürzen. Mit einem satten Vorsprung von zehn Punkten und nur noch neun Spielen in der Hinterhand wirkt Leverkusens erster Meistertitel seit Jahren greifbar nahe.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Wann Bayer Leverkusen Meister werden könnteBayer Leverkusen stürmt unaufhaltsam Richtung Bundesliga-Spitze, und Kapitän Lukas Hradecky zeigt sich unbeeindruckt von Bayern Münchens Bemühungen, den Abstand zu verkürzen. Mit einem satten Vorsprung von zehn Punkten und nur noch neun Spielen in der Hinterhand wirkt Leverkusens erster Meistertitel seit Jahren greifbar nahe.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Bundesliga-Rechner: So wird Bayer Leverkusen in den nächsten Spielen Deutscher Meister​Bayer Leverkusen hat an der Spitze der Bundesliga 13 Punkte mehr als der FC Bayern. Bei noch sieben ausstehenden Spieltagen sind pro Team noch 21 Zähler zu

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Wann kann Bayer Leverkusen frühestens Meister werden?Bayer Leverkusen kann die Meisterfeier planen. Die Frage ist nicht mehr, ob die Werkself den ersten Titel eintütet, sondern wann.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Rechenspiele: Dann kann Bayer Leverkusen Deutscher Meister werdenLothar Matthäus spricht über die Leistung des Bundesliga-Tabellenführers Bayer Leverkusen.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »