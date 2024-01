LNG-Terminals in Deutschland: Wie wichtig sind sie wirklich?

Die Statistiken geben indessen erstmals Aufschluss darüber, wie wichtig die LNG-Terminals für die Gasversorgung Deutschlands wirklich sind. Der Anteil an den Gesamtimporten war im Jahr 2023– und er wäre noch geringer, wenn Deutschland noch die gleichen Importzahlen hätte wie vor Mitte 2022. Mit den weiteren Terminals, die jetzt fertig werden, stehen die Zeichen aber auf Wachstum.

Mit einer Gesamtkapazität von rund 30 Milliarden Kubikmetern Erdgas könnten die neuen Terminals bei voller Auslastung di





heiseonline » / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Einkaufen wie ein Milliardär - Chinesischer Onlinehändler Temu gewinnt in Deutschland an PopularitätDer chinesische Onlinehändler Temu macht mit einem Werbespot auf sich aufmerksam und gewinnt auch in Deutschland immer mehr Kunden für sich. Die Umsätze bei den Onlinehändlern steigen besonders in der Vorweihnachtszeit stark an. Temu hat es mit niedrigen Preisen, aufdringlichen Werbekampagnen und Fürsprechern aus der Influencer-Sphäre geschafft, schnell Fuß zu fassen.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Tastaturen richtig reinigen: So geht's!In diesem Guide erklären wir euch, wie und wie oft ihr eure Tastaturen mal durchputzen solltet.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Rekordmenge an Kokain in Deutschland sichergestelltIm Jahr 2023 haben deutsche Sicherheitsbehörden so viel Kokain beschlagnahmt wie nie zuvor. Die Seehäfen sind ein beliebtes Einfallstor für Schmuggler.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Toni Kroos schießt Deutschland zum Sieg gegen SchwedenMit einem beeindruckenden Freistoß in der 95. Spielminute sichert Toni Kroos Deutschland einen wichtigen Sieg gegen Schweden.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Sturm 'Zoltan' erreicht DeutschlandDer Sturm 'Zoltan' hat Deutschland erreicht und sorgt für starke Winde und Regenfälle. Reisende mit Bahn und Schiff sind von den Auswirkungen betroffen. In Niedersachsen stürzten Bäume um und Weihnachtsmärkte wurden geschlossen. Feuerwehren sind für mögliche Einsätze in der Nacht zum Freitag gerüstet. An Elbe, Weser und Ems besteht die Gefahr schwerer Sturmfluten. In Hamburg könnte das Wasser der Elbe 2,5 Meter über das mittlere Hochwasser steigen. Die Sturmflutgefahr besteht bis etwa 23.25 Uhr.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Schönheitsoperation in Deutschland: Gebt mir ein AUnsere Autorin möchte ihre schweren Brüste gegen winzige eintauschen. Aber sollte sie als Feministin ihren Körper nicht lieben, wie er ist? Ein Artikel von Anne-Sophie Balzer

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »