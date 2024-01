Lionel Messi erneut Weltfußballer des Jahres

Lionel Messi ist erneut Weltfußballer des Jahres. Bei der Vergabe des Preises kommt es allerdings zu kuriosen Szenen. Die Reaktion des Publikums spricht für sich. Pep Guardiola verdrehte die Augen, im Publikum herrschte verblüffte Stille, und Sieger Lionel Messi war gar nicht vor Ort - auch diese nächste große Ehrung wirkte für viele wie eine Farce:, zum achten Mal bereits. Und Erling Haaland geht nach seiner großen Saison mit Manchester City schon wieder leer aus.

„La Pulga“ setzte sich denkbar knapp im Tie-Break durch.Die Gala des Weltverbandes FIFA am Montagabend erinnerte damit stark an die Vergabe des Ballon d‘Or, der anderen großen Auszeichnung im Weltfußball, im vergangenen Oktober. Auch damals hatte Weltmeister Messi den Preis abgeräumt, zehn Monate, nachdem er Argentinien in Katar endlich zum großen Titel geführt hatte - und schon damals hätten sich viele Beobachter Haaland ganz oben gewünscht. Eine „Farce“ sei das Ergebnis des vergangenen Jahres gewesen, hatte sich etwa Lothar Matthäus echauffier





SPORT1 » / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Quatsch', 'Mist', 'Schwachsinn': Netz versteht Messi-Wahl nichtDie besten Netzreaktionen zur Weltfußballer-Wahl im Video.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Trendfarbe 2024: So stylt ihr die Pantone-Farbe des Jahres schnell und günstigDie neue Trendfarbe für 2024 ist bekannt und wir verraten euch, wie ihr die schon günstig stylen könnt, noch bevor die Designerteile auf dem Markt sind.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Astro-Ereignisse des Jahres 2024Wann ist Sonnenfinsternis? Supermond? Rückläufiger Merkur? Die wichtigsten Astro-Ereignisse des Jahres 2024 im Überblick.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Die besten Filme und Serien des Jahres 2023Eine Liste der besten Filme und Serien des Jahres 2023

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Turner, Presley, Kissinger, Dürr: Die Abschiede des Jahres 2023Wir blicken auf das Jahr 2023 zurück und erinnern an bekannte, berühmte, besondere Persönlichkeiten aus Kunst, Sport, Politik, Medien, Wissenschaft, Film, Fernsehen und Wirtschaft, die in den vergangenen zwölf Monaten gestorben sind.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Die 10 lustigsten Videos des Jahres 2023Hier ist unser Best-of der lustigsten Videos, die wir in diesem Jahr auf Instagram gepostet haben.

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »