Toni Kroos schießt Deutschland zum Sieg gegen Schweden

Mit einer Seelenruhe legte sich Toni Kroos den Ball an der schwedischen Strafraumkante zurecht. Es war die 95. Spielminute, voraussichtlich die letzte Aktion des Spiels. Der Spielstand: 1:1 – Deutschland wäre ausgeschieden. Toni Kroos legte den Ball also kurz auf Marco Reus ab, und schoss ihn elegant in den rechten oberen Winkel."Das war kein Freistoß, das war ein Messerstich", schrieb die"L'Équipe" später."Ins Herz der Schweden und in die Seele der Deutschen.

Kroos rannte in die deutsche Kurve und streckt seine Arme aus. Als wollte er sagen: Nie war Toni Kroos in Deutschland wohl beliebter als am 23. Juni 2018, nachdem er die Hoffnung auf ein Weiterkommen in der WM-Gruppenphase zumindest kurzfristig am Leben gehalten hatte. 2021, nach dem Aus im EM-Achtelfinale gegen England, beendete er seine Karriere in der Nationalmannschaft nach 106 Länderspiele





Italienische Fans hoffen auf Sieg gegen die UkraineVor dem Showdown gegen die Ukraine sind die Fans von Titelverteidiger Italien aufgrund der jüngsten Leistungen guter Dinge. Nur vor einer Situation haben sie Angst. Fußball EMQualifikation Ukraine

Nach Sieg gegen Dänemark: DFB-Frauen auf Olympia-KursDie DFB-Frauen haben sich mit dem Sieg über Dänemark alle Chancen auf die Olympia-Qualifikation offen gehalten. Alle Highlights mit dem Live-Kommentar von Claudia Neumann.

1:0-Sieg gegen die Schweiz: Rumänien holt sich GruppensiegEs war das Endspiel um den Gruppensieg: Mit 1:0 gewinnt Rumänien gegen die Schweiz, beide waren schon für die EM qualifiziert.

Lens sichert sich mit einem 2:1-Sieg den dritten Platz in der Gruppe BAm letzten Spieltag in der Gruppenphase empfing Lens den FC Sevilla zum Heimspiel. Die Andalusier spielten eine dominante erste Hälfte, verpassten aber die Führung. In den zweiten 45 Minuten schlug Lens zweimal effektiv zu und sicherte mit einem glücklichen 2:1-Sieg den dritten Platz in der Gruppe B.

Drei Dinge, die bei Deutschland gegen die Türkei auffielen: Stimmungsdämpfer und ein fragwürdiges ExperimentDas erste Heimspiel von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht daneben. Die deutsche Nationalmannschaft verliert gegen die Türkei. Drei Dinge, die auffielen.

Genervt und gedemütigt: Deutschland verliert 0:2 gegen ÖsterreichNach der Türkei-Pleite sollte gegen Österreich AUTGER alles besser werden. Doch es folgt der nächste Tiefschlag für das DFBTeam - und ein Leistungsträger nimmt sich mit einem Ausraster selbst aus dem Spiel.

