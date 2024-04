Leroy Sane, Kingsley Coman und Manuel Neuer fehlen im Bayern-Training

Leroy Sane, Kingsley Coman und Manuel Neuer haben auch am Mittwoch im Mannschaftstraining des FC Bayern gefehlt. Sane und Coman absolvierten stattdessen eine lockere Laufeinheit mit Fitnesstrainer Stephan Kerth. Die beiden Flügelspieler hatten am Dienstag nach dem Aufwärmen das Training vorzeitig abgebrochen. Nach Angaben des Vereins habe es sich um Belastungssteuerung gehandelt. Ganz rund sahen die Bewegungen bei Sane am Mittwoch allerdings nicht aus.

Der deutsche Nationalspieler kehrte bereits nach knapp 15 Minuten in die Kabine zurück. Coman setzte unterdessen die Laufeinheit mit Kerth fort. Neuer noch nicht im MannschaftstrainingWeiterhin noch nicht im Mannschaftstraining ist Manuel Neuer. Der Nationaltorwart trainierte zunächst im Inneren des Leistungszentrum und absolvierte im Anschluss zusammen mit Fitnesstrainer Simon Martinello einige große Laufrunden und Koordinationsübungen. Ob er am Samstag beim FC Heidenheim (S

