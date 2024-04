Alpine und Aston Martin: Die Ursprünge der Formel 1 Teams

Alpine: Der Alpine A521 ist in der Saison 2021 das erste Alpine-Rennauto für die Formel 1, wenngleich die Marke schon in den 1970er-Jahren an der Entwicklung der ersten Renault-Autos mitgewirkt hat. Renault ist auch ein gutes Stichwort, denn ...... vor Alpine tritt der Renault-Konzern mit seiner Hauptmarke in der Formel 1 an, nachdem es das Benetton-Team übernommen hat. Doch auch Benetton ist nicht neu in die Formel 1 gekommen, sondern hat Toleman übernommen.

Der Urvater aller aktuellen Alpine-Autos ist damit der Toleman TG181 von 1981.Aston Martin: 1959 ist erstmals ein Fahrzeug der britischen Traditionsmarke in der Formel 1 gemeldet. Der DBR4 aber bestreitet nur wenige Rennen - und Aston Martin zieht sich bald darauf für Jahrzehnte aus der Formel 1 zurück. Und der wahre Ursprung des aktuellen Teams ...... liegt beim Jordan 191 aus der Saison 1991. Denn aus Jordan wird (unter anderem) Force India und Racing Poin

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MST_AlleNews / 🏆 28. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

GP-Autos 2021: Erst Alpine F1, dann Aston MartinVor knapp zwei Wochen bestätigte das Weltmeister-Team von Mercedes den Präsentationstermin für den W12. Gleichentags will auch Alpine F1 die Hüllen fallen lassen, einen Tag später präsentiert Aston Martin das neue Auto.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Formel 1: Verstappen-Zukunft - Was für Aston Martin und gegen Mercedes sprichtJessica Hawkins durfte 2023 eine Testfahrt in einem Formel-1-Auto bestreiten. Außerdem fährt sie in der F1-Academy gegen männliche Fahrer. Sie ist Teil der Aston-Martin-Familie, die Frauen im Motorsport stärken will.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Aston Martin lockt Formel-1-Designer Adrian Newey mit AngebotLawrence Stroll arbeitet an einer Formel-1-Sensation und will Stardesigner Adrian Newey von Red Bull abwerben und für sein Aston-Martin-Projekt gewinnen

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Was ist mit dem neuen Formel-1-Auto von Alpine schiefgelaufen?Alpine hat sein Auto für Formel-1-Saison 2024 runderneuert und fährt damit (noch) hinterher - Dabei laboriert das Team an mehreren Fronten gleichzeitig

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Formel-1-Liveticker: Alpine ganz unten angekommen!Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Nach Gespräch mit Red-Bull-Bossen: Marko bleibt! +++ Neunter Verstappen-Sieg in Serie +++ Bearman Siebter bei Formel-1-Debüt +++

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »