Leichen von Opfern des israelischen Angriffs auf Hilfskonvoi im Gazastreifen überführt

Nach dem tödlichen Angriff der israelischen Armee auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen sind die Leichen von sechs Opfern aus dem Palästinensergebiet herausgebracht worden. Die sterblichen Überreste der getöteten Mitarbeiter der US-Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) seien über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten überführt und an Vertreter ihrer jeweiligen Heimatländer übergeben worden, hieß es am Mittwoch aus Sicherheitskreisen.

Derweil wurde weiterhin scharfe internationale Kritik an Israels Regierung wegen des Vorfalls laut. Wie aus Sicherheitskreisen weiter verlautete, wurden die Leichen der sechs WCK-Mitarbeiter aus Australien, Großbritannien, Polen und Kanada nach dem Eintreffen in mit Krankenwagen in die Hauptstadt Kairo gebracht. Ein Palästinenser, der als Fahrer und Übersetzer für die Hilfsorganisation gearbeitet hatte, wurde in Rafah beerdigt. Die sieben humanitären Helfer waren am Montag bei einem israelischen Luftangriff auf ihren Konvoi getötet worden

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israelischer Angriff auf Hilfskonvoi im Gazastreifen: Sieben ToteBei einem israelischen Angriff auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen sind sieben Mitglieder der US-Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) getötet worden. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu räumte am Dienstag einen"unbeabsichtigten" Angriff seines Militärs ein. Die Hilfsorganisation kündigte nach dem tödlichen Beschuss an, sämtliche Aktivitäten in der Region einzustellen. Mehrere Länder, darunter Deutschland, zeigten sich schockiert und forderten rasche Aufklärung.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Gaza-Hilfskonvoi: Israel räumt Schüsse auf 'Verdächtige' einNach dem dramatischen Vorfall an einem Hilfskonvoi in Gaza mit vielen Toten erklärt Israels Armee, man habe auf 'Verdächtige' geschossen. Zuvor war nur von Warnschüssen die Rede.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Nach Tod internationaler Helfer: US-Präsident Biden fordert von Israel Aufarbeitung des Angriffs auf HilfskonvoiBei einem Luftangriff im Gazastreifen starben sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen. US-Präsident Biden hat nun deutliche Worte gefunden. Und das israelische Militär räumt einen »schweren Fehler« ein.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Israel steht nach Angriff auf Hilfskonvoi international in der KritikWashington: Nach dem Tod von sieben Mitarbeitern von 'World Central Kitchen' im Gazastreifen stellt die Hilfsorganisation ihre Arbeit in der Region mit sofortiger Wirkung ein. Ein Schiff mit Hilfsgütern kehrte nach Zypern zurück. Es hätte von der Organisation entladen werden sollen.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Biden kritisiert Israel scharf nach tödlichen Angriffen auf HilfskonvoiAusländische Helfer waren dabei, hungernde Menschen in Gaza zu versorgen, als sie bei einem israelischen Angriff getötet wurden. US-Präsident Biden macht Israel schwere Vorhaltungen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Angriff auf Hilfskonvoi: Tusk sieht Solidarität mit Israel 'auf harte Probe' gestelltEin israelischer Luftschlag trifft in Gaza einen Hilfskonvoi mit mehreren Mitarbeitern der Hilfsorganisation World Central Kitchen. Dabei stirbt auch ein Pole. In einer direkt an Israels Premier Netanjahu gerichteten Nachricht bekundet der polnische Regierungschef Tusk seinen Zorn über den Vorfall.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »