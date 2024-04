Israelischer Angriff auf Hilfskonvoi im Gazastreifen: Sieben Tote

Bei einem israelischen Angriff auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen sind sieben Mitglieder der US-Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) getötet worden. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu räumte am Dienstag einen"unbeabsichtigten" Angriff seines Militärs ein. Die Hilfsorganisation kündigte nach dem tödlichen Beschuss an, sämtliche Aktivitäten in der Region einzustellen. Mehrere Länder, darunter Deutschland, zeigten sich schockiert und forderten rasche Aufklärung.

Laut World Central Kitchen ereignete sich der Angriff am Montag, als der Konvoi aus zwei gepanzerten Fahrzeugen mit dem Logo der Hilfsorganisation sowie einem ungepanzerten Fahrzeug gerade ein Warenlager in Deir al-Balah im Zentrum des verließ. Dort habe das Team mehr als 100 Tonnen an Hilfsgütern entladen, die über den Seeweg in das Palästinensergebiet gelangt waren.. Zu den Opfern zählte zudem eine Person mit doppelter US-kanadischer Staatsbürgerschaft sowie ein Palästinense

Israelischer Angriff auf US-Hilfsorganisation im Gazastreifen: Sieben ToteBei einem israelischen Angriff auf den Konvoi einer US-Hilfsorganisation im Gazastreifen sind sieben Menschen getötet worden, unter ihnen vier Ausländer. Die Organisation World Central Kitchen (WCK) warf Israel am Dienstag einen"gezielten Angriff" vor. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von einem"unbeabsichtigten" Angriff der israelischen Armee. Mehrere Länder zeigten sich schockiert und forderten sofortige Aufklärung.

Hilfsorganisation World Central Kitchen bestätigt Tod mehrerer Mitarbeiter im GazastreifenDie Hilfsorganisation World Central Kitchen hat den Tod von sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei einem Luftangriff im Gazastreifen bestätigt. Diese seien in einem deutlich gekennzeichneten Fahrzeug abseits der Kampfgebiete unterwegs gewesen, um Essen zu verteilen, teilte die Organisation auf ihrer Internetseite mit.

Israel steht nach Angriff auf Hilfskonvoi international in der KritikWashington: Nach dem Tod von sieben Mitarbeitern von 'World Central Kitchen' im Gazastreifen stellt die Hilfsorganisation ihre Arbeit in der Region mit sofortiger Wirkung ein. Ein Schiff mit Hilfsgütern kehrte nach Zypern zurück. Es hätte von der Organisation entladen werden sollen.

'Das passiert in Kriegszeiten': Netanjahu: Israel verantwortlich für Angriff auf HilfskonvoiHelfer der Organisation World Central Kitchen wollen im Gazastreifen Nahrung für die Bevölkerung bereitstellen. Ein Autokonvoi mit mehreren Mitarbeitern wird jedoch von einem Luftschlag getroffen, mehrere Menschen sterben. Israel übernimmt erstmals Verantwortung für den direkten Angriff auf Zivilisten.

Israel räumt Verantwortung für Angriff auf US-Hilfsorganisation einNach einem Angriff auf eine US-Hilfsorganisation mit sieben Toten hat Israel nach internationaler Kritik eine „transparente“ Untersuchung angekündigt. Und danach auch die eigene Verantwortung an dem Angriff formal eingeräumt. Der Tod von ausländischen Helfern im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff hat international große Empörung ausgelöst.

Netanjahu räumt Verantwortung Israels für tödlichen Angriff auf Hilfsorganisation einIsraels Ministerpräsident Netanjahu hat die Verantwortung seines Landes für den tödlichen Luftangriff auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen eingeräumt. In einem Video sprach er von einem tragischen Vorfall und einem unbeabsichtigten Angriff israelischer Streitkräfte auf unschuldige Menschen. Der Fall hatte internationale Kritik ausgelöst.

