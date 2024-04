Käsekuchen der Extraklasse: Unser „Faule Weiber“-Kuchen

Kochen Nachrichten

Lust auf einen Käsekuchen der Extraklasse, der trotzdem schnell und einfach gemacht ist? Dann müsst ihr unseren „Faule Weiber“-Kuchen probieren. Der Name ist vielleicht ein wenige gewöhnungsbedürftig – aber das tut dem Geschmack dieses Käsekuchens keinen Abbruch! Denn so ein „Faule Weiber“-Kuchen überzeugt nicht nur durch seine cremige Konsistenz und fruchtig-süßen Geschmack. Er ist außerdem richtig einfach in der Zubereitung. Wetten, dass der simple Käsekuchen nach Landfrauen-Art bald auch euer Lieblingskuchen wird? Denn dank der Mandarinen könnt ihr euch sicher sein, dass der Kuchen keinesfalls zu trocken wird. Wirklich perfekt für einen sonnigen Nachmittag auf der Terrasse oder dem Balkon und einer Tasse Kaffee.so einfach ist es nicht – aber fast. Unser Rezept ist wirklich kinderleicht gemacht. Lange in der Küche stehen? Von wegen!1. Für den Boden Mehl, Zucker, Ei, Margarine, Backpulver und Salz vermischen, bis ein fester Teig entsteht. Im Kühlschrank abgedeckt kaltstellen. 2

Käsekuchen, Faule Weiber, Rezept, Zubereitung, Landfrauen-Art, Mandarinen, Kuchen, Küche