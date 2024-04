Abschlusstraining zum Grossen Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps: Max Verstappen erzielt die schnellste Zeit, wird aber am Sonntag von weit hinten aufholen müssen. Ferrari patzt erneut.

Eine merkwürdige Ausgangslage für dieses Abschlusstraining auf dem wunderbaren Circuit de Spa-Francorchamps in den belgischen Ardennen: Die zwei Hauptdarsteller dieser GP-Saison – Max Verstappen (Red Bull Racing) und Charles Leclerc (Ferrari) – wissen: Sie werden strafversetzt und können daher nicht aus Startreihe 1 in den Belgien-GP gehen, egal wie schnell sie im Qualifying fahren. Die Art und Weise der Strafversetzung erzeugte heillose Verwirrung, selbst unter den klugen Köpfen der Teams, denn betroffen sind gleich sieben Fahrer (Verstappen, Leclerc, Zhou, Bottas, Norris, Ocon, Schumacher

