Die Kansas City Chiefs stehen zum sechsten Mal in Folge im AFC Championship Game. Bei den Buffalo Bills setzte sich der amtierende Super-Bowl-Sieger mit 27:24 durch. Tragische Figur war am Ende Bills-Kicker Tyler Bass.Sehnlichst haben alle NFL-Fans dem erneuten Aufeinandertreffen zwischen den Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs entgegengeblickt.

Das liegt vor allem an den beiden Star-Quarterbacks Josh Allen und Patrick Mahomes, die sich in den letzten Jahren einige epische Duelle lieferten. Seit 2021 war es alleine in den Play-offs das dritte Aufeinandertreffen - in beiden Duellen zuvor behielt Kansas City jeweils die Oberhand -. Anders sah es in der Regular Season aus, wo die Bills die letzten drei Spiele für sich entscheiden konnten - unter anderem erst in dieser Saison. Das Spiel begann aus Sicht der Bills gleich mal mit einer Schrecksekunde, denn im allerersten offensiven Spielzug leistete sich Star-Receiver Stefon Diggs einen Fumble. Gut für ihn: Die Bills blieben dennoch in Ballbesit





Kansas City Chiefs in der KriseDie Kansas City Chiefs stecken in einer Krise. Die Offense hat Schwierigkeiten und der Offensive Coordinator Matt Nagy wird dafür verantwortlich gemacht.

Drama und Tragik: Kansas City Chiefs kegeln Buffalo Bills aus den NFL-PlayoffsIn einem Thriller kegeln die Kansas City Chiefs mal wieder die Buffalo Bills aus den NFL-Playoffs. Der Meister sendet ein Statement, Patrick Mahomes und Travis Kelce sorgen für einen Rekord. In Detroit kämpfen die Lions mit ihrem Malocher-Märchen gegen das ewige Loser-Image.

