Großbrand in Westernstadt Pullman City

Schock, Trauer und Ungläubigkeit herrschen am Sonntag in Eging am See (Landkreis Passau) nach dem Großbrand in der beliebten Westernstadt Pullman City. Am frühen Morgen war dort ein Feuer ausgebrochen, die Flammen griffen innerhalb kürzester Zeit auf zahlreiche Gebäude des Freizeitparks über. Die Feuerwehr konnte den Brand bis in die Mittagsstunden löschen, doch flammte das Feuer an einigen Stellen immer wieder auf, sodass die Einsatzkräfte in der Nacht zum Montag noch vor Ort blieben.

Bei einem Brand in der Westernstadt Pullman City in Eging am See ist am Sonntagmorgen ein Millionenschaden entstanden. Der Freizeitpark bleibt am Sonntag geschlossen. Wann er wieder öffnen kann, ist unklar. Laut ersten Informationen der Polizei brach das Feuer gegen 6 Uhr im Bereich der Mainstreet aus. Claus Six, Geschäftsführer der Westernstadt, zufolge war das Feuer am Eingangsbereich der Music Hall ausgebrochen





