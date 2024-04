Italiener dominieren die Moto2- und MotoGP-Klassen

Nach mageren Jahren greifen die Italien er wieder auf breiter Front an: Enea Bastianini kürte sich 2020 zum Moto2 -Weltmeister vor Luca Marini . Rossi-Schützling Franco Morbidelli feierte in der MotoGP-Klasse den Vizetitel.In der Moto2 -Klasse hat Italien 2017 mit Franco Morbidelli , 2018 mit Pecco Bagnaia und 2020 mit Enea Bastianini die WM gewonnen.

In der MotoGP-Klasse standen mit Rossi, Dovizioso, Petrucci, Bagnaia und Morbidelli fünf Italiener in der Startaufstellung. Während Morbidelli mit drei Siegen und dem Vizetitel die italienische Flagge hoch hielt, haben die Ducati-Asse Dovizioso und Petrucci in Spielberg-1 und Le Mans gewonnen. 2021 werden Rossi und Co. durch die Moto2-Aufsteiger Bastianini und Marini verstärkt.Die italienischen MotoGP-Stars versetzten die Tifosi früher oft in Ekstase.

Die triste Azzurri-Moto2-Bilanz im Jahr 2013: 11. Corsi. 14. De Angelis. 16. Pasini, wobei wir den aus San Marino kommenden De Angelis ausnahmsweise als Italiener durchgehen lassen.

