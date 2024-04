Akira Toriyama über die aktuelle Mangaszene

Akira Toriyama , der Schöpfer von Dragon Ball , sprach in einem Interview darüber, was seiner Meinung nach in vielen Manga s heutzutage zu kurz komme.-Macher über seine eigenen Werke, ging aber auch allgemein auf die aktuelle Manga szene ein. Hierbei kritisierte er eine Sache, die ihm vermehrt aufgefallen war.

Nun, die Zeiten haben sich geändert, aber ich habe kürzlich über etwas nachgedacht, als ich Jurymitglied beim Tezuka-Preis war. Ich habe das Gefühl, dass die Qualität des Werks an sich zunimmt, die Individualität und der Stolz auf das eigene Werk aber abnehmen.Damit wünschte sich Akira Toriyama, dass die Manga-Schöpfer ihren Werken mehr Individualität und eigene Ideen verleihen würden, statt sich zu sehr auf bisherige Inspirationen zu stützen. Dem stimmte Takehiko Inoue zu, auch wenn er zugab, nicht mehr allzu viele Mangas zu lesen.

