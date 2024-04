Die Wege von Pol Espargaró und Paul Trevathan trennen sich

Die Wege von Pol Espargaró und Paul Trevathan trennen sichZwei Siege im Jahr 2020: Guy Coulon und Miguel OliveiraNicht nur in der MotoGP-Startaufstellung gab es für 2021 große Veränderungen, das Sesselrutschen fand auch in der Box statt: Zehn Crew-Chiefs fanden einen neuen Platz – mit oder ohne ihren Fahrer.

Aufmerksame SPEEDWEEK.com-Leser wissen längst, dass «Petrux» bei Tech3 mit Sergio Verbena einen neuen Cheftechniker bekommt. Denn Brad Binder wünschte sich eine personelle Änderung in der Boxenmannschaft. Er hat angefragt, ob er für 2021 den Spanier Andres Madrid als Crew-Chief bekommen kann, der ihn 2017 und 2018 im Ajo-Team in der Moto2-WM so erfolgreich betreut hat und der 2020 beim Red Bull-Ajo-Moto2-Team für den Japaner Tetsuta Nagashima gearbeitet hat.

Miguel Oliveira übernimmt im Red Bull KTM Factory Team dagegen den erfahrenen Paul Trevathan von Pol Espargaró. Der in den Niederlanden lebende Neuseeländer genießt seit vielen Jahren das Vertrauen von Pit Beirer: Er war in der 250-ccm-Motocross-WM 1999 und 2000 Chefmechaniker des Deutschen, der die 250er-WM in den Jahren 1997, 1998, 2000 und 2002 als Gesamtdritter und 2001 als Gesamtzweiter beendet hat.

Pol Espargaró Paul Trevathan Motogp Crew-Chiefs Veränderungen

