Historischer Titelkampf 2021: Toto Wolffs Wutausbrüche prägen Duell zwischen Mercedes und Red Bull Racing

Im historischen Titelkampf 2021 gab es einige Momente, die das Duell zwischen Mercedes und Red Bull Racing geprägt haben. Toto Wolff s Wutausbrüche zum Beispiel.Der Titelkampf 2021 in der Formel 1 war auch ein Kampf zwischen Mercedes und Red Bull Racing , zwischen den Teamchefs Toto Wolff und Christian Horner . Was auffiel: Horner behielt zumindest nach außen hin die Nerven. Wutausbrüche oder emotionale Entgleisungen bekamen Fans nicht zu sehen.

«Für mich ging es bei der WM im vergangenen Jahr genau darum, und man konnte sehen, dass es ein gigantischer Kampf war, nicht nur zwischen den beiden Fahrern auf der Strecke, sondern auch zwischen den beiden Teams abseits der Strecke. Und die Person, an der man sich misst und gegen die man als Teamchef antritt, ist der Gegenspieler», so Horner.

