Untersuchung der Aktion gegen Oscar Piastri und Startunfall zwischen Daniel Ricciardo und Alexander Albon

Die Aktion des Briten in der Schikane gegen Oscar Piastri wird noch untersucht. Auch den Startunfall zwischen Daniel Ricciardo und Alexander Albon schauen sich die Stewarts noch einmal an. Auch in diesem Jahr habt ihr bei uns wieder die Möglichkeit, die Fahrer für ihre Leistung an diesem Wochenende zu bewerten. Wer waren eurer Meinung die besten Fahrer nach in Suzuka? Suzuka ist Red-Bull- und Mercedes-Land. Hand aufs Herz: Wüsstet ihr aus dem Kopf heraus, wann zuletzt ein Pilot in Suzuka gewonnen hat, der nicht für Mercedes oder Red Bull gefahren ist? Tatsächlich ist das bereits 13 Jahre her! Jenson Button gewann 2011 für McLaren in Suzuka, anschließend gewann Sebastian Vettel zweimal in Folge für Red Bull, bevor zwischen 2014 und 2019 alle sechs Suzuka-Siege an Mercedes gingen. 2020 und 2021 musste das Rennen wegen Corona dann jeweils ausfallen, bevor Max Verstappen 2022 und 2023 jeweils wieder für Red Bull die Nase vorne hatte.