Dayot Upamecano'nun durumu ne?

Was ist nur mit Bayern -Verteidiger Dayot Upamecano los? Der französische Nationalspieler stand am Samstag beim Bundesliga -Heimsieg der Münchner gegen den 1. FC Köln zwar nur kurz auf dem Platz, hätte aber nach seiner Einwechslung kurz vor Schluss mit einem schlimmen Fehlpass beim Stand von 1:0 beinahe den Ausgleich der Gäste ermöglicht. Erst in der Nachspielzeit traf dann Thomas Müller zum 2:0-Endstand.

In der 89. Minute spielte Verteidiger Upamecano vor dem eigenen Tor einen Ball ohne Not in die Füße von Kölns Angreifer Luca Waldschmidt. Upamecanos Abwehrkollege Eric Dier konnte die gefährliche Situation mit beherztem Einsatz noch soeben ausbügeln. Bayern-Trainer Thomas Tuchel rügte Upamecano anschließend, schützte ihn aber zugleich.„Ich hoffe, dass er weiß und spürt, dass er unsere volle Unterstützung hat. Wir kennen sein Potenzial.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Gerade auch mit Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Arsenal. „Upas Potenzial kann nötig sein, dass er am Mittwoch spielen muss, dass er reinmuss, um eventuell einen riesengroßen Erfolg für uns zu sichern. Da gibt es jetzt keine Zeit, ständig den Finger in die Wunde zu legen“, sagte Tuchel.Upamecano war in dieser Saison lange erste Wahl in Bayerns Innenverteidigung.

Bayern Dayot Upamecano Bundesliga Münih 1. FC Köln

